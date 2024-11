Se líderes mulheres têm melhores resultados, por que há poucas no comando?

Como uma boa otimista, eu prefiro acreditar que a resposta pode estar na falta de convivência. Menos de 5% dos CEOs do Brasil são mulheres, e desse jeito é difícil experimentar na prática o impacto de termos mulheres no comando. Sentir a diferença de decisões que são tomadas de maneira firme, mas também cuidadosas. Viver um ambiente onde as pessoas estão menos preocupadas em ser perfeitas, mas sim em criar conexões mais autênticas e vulneráveis.

Para conseguirmos ter mais mulheres no topo das organizações, precisamos nos rodear delas. E não basta termos uma mulher no conselho ou uma mulher no time executivo. É preciso termos um esforço intencional como sociedade. Precisamos conviver com mulheres em todos os níveis da organização, precisamos chamá-las para os happy hours corporativos.

É preciso colocar a mão na consciência e pensar, será que virei a pessoa que diria: "Não tenho nada contra empreendedoras mulheres, tenho até amigas que são", mas que ao mesmo tempo se rodeia dos mesmos amigos, faz as mesmas piadas machistas e continua montando um time executivo que poderia ter sido tirado de uma foto da década de 50 mas que agora veste tênis e colete?

Garanto que, a partir do momento em que convivermos com mais mulheres no comando, entenderemos o quanto essa mudança é transformadora. Veremos que a complementaridade das lideranças masculina e feminina não só enriquece a tomada de decisões, mas também contribui positivamente para o resultado.

Neste dia 19 de novembro, dia do Empreendedorismo Feminino, celebro mulheres incríveis que tenho o privilégio de ser inspirada. E também desejo que todos os colegas empreendedores e executivos que aqui me lêem, possam trabalhar para desenvolver a sua energia feminina dentro de si. O futuro das empresas e da nossa sociedade clama por mais equilíbrio e por diferentes perspectivas. Prometo que o resultado será revolucionário.

*Manoela Mitchell é economista, CEO e cofundadora da Pipo Saúde, reconhecida como uma das mais influentes da América Latina pela Bloomberg, Innovators Under 35 (2024) pela MIT, Empreendedora Endeavor, membra do YPO e Linkedin Top Voice Empreendedora.