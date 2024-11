Política é um substantivo feminino, mas onde estão as mulheres na eleição?

Infelizmente, as mulheres são vítimas de um duplo padrão na política: se somos firmes e assertivas, somos rotuladas como agressivas ou mandonas; se somos compassivas e empáticas, somos vistas como fracas ou excessivamente emocionais. E assim, cada vez mais perdemos nosso lugar em um espaço que também é feminino.

Curioso notar, contudo, que a própria palavra "política" é um substantivo feminino. A palavra deriva do termo politikos, que, no grego antigo, se relaciona a polis; esta, por sua vez, significa cidade ou Estado. Então, se a própria política é feminina, por que não temos a presença de mulheres?

As mulheres na política, embora sejam 53% do eleitorado brasileiro - e não inventei esse número só para justificar meu posicionamento; são dados levantados nas eleições de 2022 -, ainda não são vistas como deveriam neste cenário. Os resultados das eleições municipais de 2024 também não me deixam mentir: dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 727 terão prefeitas a partir de 2025, ou seja, apenas 13% do país.