Festival leva dezenas de shows ao RS e o que mais acontece no fim de semana

17h Gupe

18h30 Syon Trio

20h Os Garotin

21h30 Carol Biazin

23h Comunidade Nin-Jitsu & MC Jean Paul

0h30 Wiu convida Brandão

2h Mu540

Palco Planeta

17h30 Armandinho

19h Dilsinho

20h30 Natiruts

22h20 Sorriso Maroto

23h50 Matuê

1h20 Baile do Planeta, com Kevin O Cris, Livinho e Ariel B

3h Dubdogz by Dogzparade

Ingressos no site do Planeta Atlântida; e nas Lojas Renner da Av. Otávio Rocha, 184, e do Shopping Iguatemi (av. João Wallig, 1.800), em Porto Alegre.

Veja outros shows do fim de semana

Sexta