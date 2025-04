São Paulo e cidades do interior têm seis festivais no fim de semana

Na sexta também começa a ExpoBragança, em Bragança Paulista. Simone Mendes e Bruno & Marrone são as atrações do primeiro dos oito dias de programação. Depois tem Luan Santana e Denis, no sábado; e Péricles, no domingo.

No parque de diversões Hopi Hari, em Vinhedo, o Hopi Pride reúne Liniker, Pabllo Vittar, Gloria Groove e Carol Biazin, entre outros, no sábado.

No mesmo dia, em São José dos Campos, Biquini e Ira! comandam o Zé Rock Fest.

A capital entra na lista com o Festival 5 Bandas. Um show do Boogarins, com participação de Ava Rocha, é a principal atração, mas tem ainda Adorável Clichê, Crizin da Z.O., Aquino e Monstro Bom.

A festivaleira paulista do fim de semana termina com samba. No domingo, sobem ao palco do Me Leva, em Piracicaba, Belo, Turma do Pagode e Pixote.

Rio, Porto Alegre e Brasília