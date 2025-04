Samba e cerveja: como foi o King's Day, carnaval holandês que rolou em SP

Quem iniciou a festa no domingo (27) foi o grupo Samba do Aguidá, que não deixou ninguém parado com a homenagem aos clássicos do gênero que é a cara do Brasil. Formado por um grupo de amigos em 2019, o Samba do Aguidá recebeu o nome em homenagem a um objeto de barro de origem africana, usado nas oferendas aos orixás.

Depois foi a vez do Samba do Adilson, que apresentou ao público os maiores clássicos do samba e da música brasileira em uma tarde pra lá de animada.

Para comemorar os 45 anos de glória e de samba do Fundo de Quintal, o quinteto transformou a ciclovia do Rio Pinheiros literalmente em seu quintal. De frente para uma plateia que se formou ao longo de décadas, o grupo desfilou sucessos e homenageou artistas brasileiros como Adoniran Barbosa, Zeca Pagodinho e Tim Maia, animando o domingo até o fim da roda.

King's Day da Amstel teve convidados que aproveitaram festividade no Rio Pinheiros Imagem: Divulgação

Match perfeito

O público que resgatou o ingresso gratuito da festa aprovou o match de culturas.