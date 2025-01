Bangers Open Air quer unir todas as tribos do metal; confira a programação

Festival que pretende unir (quase) todas as tribos do metal, o Bangers Open Air divulgou a grade de horário de suas atrações. Portanto, já dá para começar a programar para aproveitar ao máximo o tsunami de bandas que chegam ao Memorial da América Latina, em São Paulo, nos dias 2, 3 e 4 de maio.

Diferentemente do ano passado, quando ainda operava como uma filial brasileira do alemão Summer Breeze Open Air e distribuiu subgêneros do metal por toda a sua programação, o Bangers 2025 parece ter mais foco. No dia 2, a predominância é do metal tradicional e do hard rock; no dia 3, o power metal nada de braçada; e no dia 4, thrash e progressive metal dominam.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site: https://www.clubedoingresso.com/evento/bangersopenairbrasil