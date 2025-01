Com Anitta e Matuê, Planeta Atlântida dá a cara do verão no litoral gaúcho

27ª edição do Planeta Atlântida em 2024 Imagem: Wesley Santos/ Agência Preview

Mistura no DNA

A mistura de gêneros musicais também é parte do DNA do Planeta desde as primeiras edições. Em 1998, por exemplo, o palco do festival foi dividido por Netinho (do hit 'ô Miiiiila'), Rita Lee, Fernanda Abreu e Tim Maia (em um dos seus últimos shows antes de morrer em março daquele ano). E tem sido assim desde então. O objetivo, claro, é agradar ao máximo de paladares nos dois dias de evento - embora a abertura seja sempre com a execução do Hino Rio Grandense, puxado pelo cantor nativista Neto Fagundes e cantado a plenos pulmões pelo público.

Este ano, no primeiro dia, o sertanejo de Ana Castela divide espaço com o pop de Luísa Sonza e Pedro Sampaio, o funk de Anitta, o rap de Felipe Ret e o pagode de Alexandre Pires e seu Baile do Nêgo Véio. No segundo dia tem o pagode romântico de Dilsinho e Sorriso Maroto, o reggae de Armandinho e Natiruts, o trap de Matuê e o baile funk com Kevin o Chris, Livinho e Ariel B. Todos no Palco Planeta, o espaço principal do festival.

Outra tradição é o palco paralelo, reservado a atrações de menor escala - mas não menos interessantes. Chamado de Palco Atlântida, receberá a renovação da black music brasileira, Os Garotin, vencedores do Grammy Latino de Melhor Álbum Pop; as revelações do rap Wiu e Mu540; além das pratas da casa Cachorro Grande, Vera Loca, Comunidade Nin-Jitsu e Gupe.

Confira nesta playlist o som que você vai ouvir no festival: