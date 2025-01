Às vésperas de turnê internacional, Budah promete novas versões do 1º álbum

Com álbum recém-lançado e clipe novo de "Ninguém vai te Superar" na praça em feat com Djonga, a capixaba Budah abriu a temporada de shows de 2025 no Festival Spanta, no dia 17, no Rio. A rapper celebrou o aniversário e o novo ano ao lado da família e do público, que tem suas letras na ponta da língua. Agora, a rapper planeja dar nova cara para as faixas do seu primeiro álbum, "Púrpura".

O que ela contou

Shows da rapper Budah no Universo Spanta 2025 Imagem: Ruano Carneiro/Divulgação

"Eu tenho um projeto de trazer 'Púrpura' de um jeito diferente. Um jeito que não é uma versão de estúdio, onde eu consiga fazer com que as pessoas entendam qual é o meu potencial vocal", explica (veja o vídeo no player acima). "Eu acho que o estúdio limita muito a gente nesse sentido. E aí a gente está pensando em cantar algumas coisas diferentes, mas não posso falar muito porque é segredo", adiantou para o Toca.