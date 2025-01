Mario Caldato, do 'Sabotage' ao samba: 'música me trouxe de volta ao país'

Máquina de sample

O conceito do "Paul's Boutique (1989)" era simples: os Dust Brothers [produtores do álbum] faziam a música, e os Beastie Boys cuidavam do resto. Nós nos concentrávamos nas nossas partes separadamente e nos reuníamos à noite para adicionar os vocais e finalizar as faixas. Foram horas e horas cortando samples. Os Dust Brothers tinham uma tecnologia mais avançada na época e sabiam como sincronizar os elementos de forma eficiente.

No passado, com as drum machines, era tudo mais manual: você deixava a batida rodar, mas sincronizar algo novamente era complicado. Com essa nova tecnologia, o processo ficou mais sofisticado. Podíamos voltar à música e adicionar novos elementos com facilidade. "Aqui tem uma guitarrinha legal, ali tem uma percussão interessante, e nesse outro trecho tem uma voz bacana." Íamos sampleando tudo isso e construindo as músicas.

Quando ouvíamos o Public Enemy, percebíamos como eles tinham um som complexo e único. Todo mundo se perguntava: "Como é que o som deles é tão diferente?" Eles usavam três ou quatro baterias tocando ao mesmo tempo, algo que parecia revolucionário.

Os Dust Brothers aprenderam muito ouvindo esses discos e levaram o conceito ainda mais longe. Misturaram rock, alternativo, folk e até elementos que ninguém imaginava combinar. Colocamos Beatles junto com Curtis Mayfield e outras ideias malucas. Depois do "Paul's Boutique", decidimos mudar novamente. Pensamos: "Esse caminho não está certo. Vamos tentar outra abordagem para o próximo disco. Desta vez, vamos montar o nosso próprio estúdio".

Criamos o G-Son, um espaço onde trabalhamos por dois anos e meio, quase três, para produzir o "Check Your Head" [terceiro álbum dos BB, de 1992] com calma. Ter essa liberdade no nosso próprio espaço nos deu confiança para experimentar. Esse álbum incorporou jam sessions, rock, punk e, finalmente, rap. Após a turnê do "Check Your Head" já tínhamos ideias para o próximo disco, que seria uma continuação: o "Ill Communication" (1994). Gravamos todas as bases instrumentais, incluindo a faixa que viria a se tornar "Sabotage".