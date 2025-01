Universo Spanta termina com ode ao axé, Daniela política e festa de Ivete

O público presente apostou em looks inspirados no axé ou nos artistas. O servidor público carioca Alexandre Pessanha, 46, foi ao festival com amigos e uma camiseta do Olodum.

Eu vim porque o tema é axé. Comprei lá em Salvador no Olodum. Sou fã do ritmo e de Daniela Mercury. Gosto de Ivete também. Já fui a três carnavais em Salvador. Faço miniloucuras. A gente sempre vai, passa certos perrengues, parcela no cartão e vai. Alexandre Pessanha

Os amigos Danielly Alves e Carlos Oliveira correm atrás de Ivete Sangalo Imagem: Filipe Pavão/UOL

Já os amigos Danielly Alves, 26, e Carlos Oliveira, 28, foram em clima de Veveta e "Energia de Gostosa". "Look inspirado nela porque ela tá vindo com tudo apostando nessa música do Carnaval. Ela fez essa camisa e a gente mandou fazer também (risos). Já fomos a mais de dez shows juntos. Muitas horas", disse a jornalista ao lado do professor de dança.

Já o cabeleireiro Filipe Saint Clair, 45, optou por um tema que remetesse aos anos 90: paquitas. "Porque ser paquita é um ícone, sempre bomba e já é Carnaval. É uma referência dos anos 90, todo mundo gosta, assim como o axé. Vim ver Ilê Aiyê, É o Tchan!, Ivete e Daniela. Vou sair às 4 da manhã."