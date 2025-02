Trap, samba, funk, eletrônica: camarote N1 tem shows para todos os gostos

O espaço oferece conforto com open bar e buffet completos durante todas as noites de folia. Os visitantes podem desfrutar de bebidas variadas e um cardápio cuidadosamente preparado para manter a energia durante as festas.

Confira a programação

Domingo, 2/3

Morgana Ferrer: 22h

Grupo Revelação: meia-noite

Felipe Amorim: 1h20

Lipe Napoli: 3h

Mochakk: 4h20

Bender: 5h50

Segunda, 3/3

Bruna Lennon: 22h

Dudu Feitosa: meia-noite

João Gomes: 1h20

Xande de Pilares: 3h10

Maz: 4h30

Moojo: 6h