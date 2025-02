C6 Fest faz noite em restaurante com desconto de 15% na compra de ingressos

Nesta quarta (26), o C6 Fest realiza a "Noite C6 Fest" no restaurante e bar Preto Cozinha, em São Paulo. Durante o jantar, os clientes do estabelecimento poderão comprar ingressos para o festival com um desconto especial de 15%.

Além disso, uma playlist exclusiva, criada pelos curadores do C6 Fest, será tocada no local. A seleção conta com músicas das atrações confirmadas para a edição deste ano (veja abaixo).

A "Noite C6 Fest" faz parte de uma série de eventos que antecedem a terceira edição do festival, que ocorrerá no Parque Ibirapuera, de 22 a 25 de maio. A iniciativa é uma boa amostra do que esperar durante o festival.