Festival de música e alta gastronomia? C6 Fest 2025 traz novidade deliciosa

Comida de festival de música já foi resumida a fast food, fritura e ultraprocessados. Mas esse cenário vem mudando, com eventos apostando cada vez mais na alta gastronomia.

O que aconteceu

É o caso do C6 Fest, que na noite de quarta (26) apresentou o premiado Preto Cozinha como um dos seus parceiros. Fundado pelo chef Rodrigo Freire no coração de Pinheiros, em São Paulo, o Preto aposta em uma cozinha baiana afetiva e cheia de memórias —mas elevada com técnicas de alta gastronomia.

"Durante muito tempo, a culinária baiana significava comida pesada. E a minha referência era o contrário: leve, cheia de sabor e colorida", explica Rodrigo em entrevista ao TOCA, durante a Noite C6 Fest no Preto. "Eu queria oferecer essa comida, essa perspectiva da comida baiana. E pensei em atualizá-la com as técnicas mais tradicionais da culinária francesa."