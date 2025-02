Carnaval do Rec-Beat terá Duquesa, Tássia Reis, Banda Uó e artistas globais

Tássia Reis no palco do Coala Festival 2024 Imagem: Van Campos/AgNews

Atrações internacionais

O Carnaval alternativo do Recife também traz atrações internacionais que dialogam com o espírito libertário e democrático do Rec-Beat. Do continente africano, por exemplo, vem a rapper e DJ ugandense Catu Diosis; a embaixadora do kuduro Pongo, de Angola; e Nídia, produtora e DJ afro-portuguesa de ascendência cabo-verdiana e guineense.

Completa a programação a dupla belga Lander & Adriaan, que mistura bateria com sintetizadores; o jazz latino do encontro entre a cubana Yudith Rojas e a venezuelana Niccole Meza; e o grupo vocal Enkelé, da Colômbia.

Confira a programação completa:

1º de março