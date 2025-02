Anitta, Ludmilla, Fatboy Slim: Olinda reúne popstars em festival de 4 dias

OFERECIDO POR O Boticário

A marca honra a brasilidade ao traduzir a tendência #BrasilCore para o nosso idioma e abraça a regionalidade na campanha "A Beleza do Nosso Carnaval". A marca irá realizar ações em 11 cidades brasileiras, levando experimentação de produtos e retoque de maquiagem para mais de 15 eventos, como blocos, festas e camarotes. O Boti deu início à folia marcando presença no CarnaUOL, em SP, que contou com o lançamento do body splash Cuide-se Bem Doçura na Pessegura, ideal para o período mais fresquinho e animado do ano."

SAIBA MAIS

Imagem: Divulgação

Rio sedia quatro festivais durante a folia

Fatboy Slim (foto), Nação Zumbi e Gloria Groove e DJ Marky estão entre as inúmeras atrações que estrelam quatro festivais no Rio de Janeiro, durante o Carnaval. No sábado, o duo britânico-sueco The Shapeshifters comanda o Glitterbox, no Joá Jungle Rooftop. Com seis dias de duração, começando no domingo, o Auê reúne Silva, Gloria Groove, Belo, Ludmilla e outros no Armazém da Utopia. No Carnamango, de domingo a terça, no Circo Voador, tem Nação Zumbi, Jorge Aragão e um show em que Criolo convida Leci Brandão. Na segunda, Fatboy Slim é headliner do Boma, no Museu do Amanhã.

Imagem: Reprodução / Instagram

Curitiba tem cinco dias de rockabilly

Com programação imensa que inclui 13 bandas internacionais, o Psycho Carnival de 2025 toma 5 locais de Curitiba com foco no rockabilly e suas vertentes, como o psychobilly e o punkabilly, de quinta a segunda. A principal atração é a veterana banda alemã Mad Sin (foto), que fecha o festival com show na madrugada de terça. Entre as outras bandas gringas que vêm ao país para o evento estão a russa Messer Chups e a argentina Angry Zeta. O lineup tem ainda nomes nacionais como Inocentes (headliner da sexta) e Kães Vadius. O time todo se divide entre palcos em locais como Jokers, Lado B e Cão Véio.