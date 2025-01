Christina, Olivia, Tool: 2025 terá muitas atrações pela 1ª vez no Brasil

No CarnaUOL, a cantora encabeça uma programação que tem ainda o jamaicano Sean Paul e o top DJ norte-americano Steve Aoki. Ana Castela, Matuê e Belo, entre outros, formam o lineup nacional.

Revelação do pop em 2023, Olivia Rodrigo vem em março para o Lollapalooza Brasil e faz também um show em Curitiba. Aos 21 anos, a jovem norte-americana explodiu com o álbum 'Guts', há dois anos.

Tool é outra atração inédita no país que o Lolla foi buscar. O curioso é que a banda de rock tem 35 anos de carreira e nunca tinha vindo. E vai tirar mais que um atraso quase duplamente.

Dois meses depois do Lolla, o baterista Danny Carey vai voltar ao Brasil como integrante do Beat, projeto com integrantes do King Crimson. Acompanhado do guitarrista Steve Vai, o grupo foi criado para tocar o repertório do Crimson dos anos 1980.

Mercado alternativo

Mesmo no mercado de shows fora de estádios e arenas, em especial para o público indie e fãs de música latina, 2025 terá atrações inéditas. O Ezra Collective vem em fevereiro e toca em São Paulo. Formada há nove anos, a banda inglesa funde jazz, soul e rap.