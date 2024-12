Em 2025, Aaliyah terá álbum póstumo produzido pelo brasileiro Azul Wynter

Wynter conta que seu trabalho tem forte influência brasileira. Sua cantora favorita é Ivete Sangalo, mas ele conta ter crescido também ouvindo Claudinho & Buchecha e Mister Catra.

Eu quis colocar a cultura brasileira no meu trabalho como DJ. Para apresentar o Brasil para o mundo inteiro com misturas de afrobeat que está bombando em todo lugar. Azul Wynter

No álbum, Wynter também apresenta seu primeiro trabalho ao lado de Stevie B. Entre as faixas, está uma versão remix de "Spring Love", grande sucesso do pai que deu a ele o título de Rei do Funk Melody no Brasil.

"Sempre deixamos nossos mundos separados. Eu vejo que tivemos caminhos diferentes mas parecidos na música", conta Wynter. "Ele me influenciou a vida inteira pelo artista que ele é que colocou a música dele para tocar no mundo todo. Eu também quero levar minha música para o mundo."

Ele também fala da vontade de produzir artistas brasileiros e que vem conhecendo os novos ídolos do Brasil na sua atual temporada no Brasil. "Antes eu era focado em trabalhar com hip hop com artistas americanos. Agora me abri a outros gêneros e vejo que posso produzir qualquer coisa: k-pop, pop, reggaeton."