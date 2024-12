Com Post Malone country, VillaMix espera reunir 100 mil pessoas; saiba tudo

Quem for ao VillaMix Festival neste sábado (21) vai ter a chance de assistir a uma faceta bem diferente de Post Malone. Mais conhecido por sucessos no estilo trap, o cantor lançou seu primeiro álbum country, "F-1 Trillion", em agosto deste ano. Portanto não é de se estranhar que ele divida o palco do festival, em São Paulo, com sertanejos como Gusttavo Lima, Matheus & Kauan e Thiago & Samuel.

O que vai rolar

O show country de Post Malone tem sido muito bem recebido. O disco "F-1 Trillion" inclui colaborações com grandes nomes do country, como Morgan Wallen, Blake Shelton e Chris Stapleton.

Em agosto, mês de lançamento do álbum, Post Malone fez uma performance memorável. No festival Outside Lands, em San Francisco, ele apresentou clássicos do country com um toque pessoal, entre eles "Jolene", de Dolly Parton, "Ring of Fire", de Johnny Cash, e "On the Road Again", de Willie Nelson.