Dica de Ana Castela e abraço de Gusttavo Lima em fã marcam Universo Alegria

Com certeza, a gente não se vê como nata do sertanejo. Quem escolhe é o público. A gente fica feliz com o título, mas sou do interior de Goiás, o Guilherme da capital, e não imaginava chegar onde chegou, onde a gente tem que chegar. É a segunda vez que tocamos no Universo Alegria e é uma felicidade enorme estar aqui.

Hugo, da dupla com Guilherme, em entrevista para Splash

Os sertanejos agitaram a cidade de Curitiba com os hits "Vazou na Braquiara", "Morena de Goiânia" e O Meu coração em suas mãos".

Música eletrônica

Para espantar a chuva, Henrico DJ assumiu o palco do Universo Alegria e trouxe música eletrônica ao público paranaense.

O artista tocou seus hits, "Stop Me" e "Bam Billi", e músicas dançantes para tirar o público do chão no Estádio Couto Pereira.