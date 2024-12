Pé no chão e apaixonada: Marina Sena volta à 'roça' para gravar novo disco

O processo de se interiorizar contou com o apoio dos antigos companheiros Mateus Bragança e André Oliva, de A Outra Banda da Lua, que marcou sua estreia na música em 2015.

"Eles têm uma textura de composição e de arranjos muito específica e que eu sentia falta. Na época que eu tava na Outra Banda da Lua eu me sentia completa, me sentia a pessoa mais foda do mundo e eu só tinha os fãs de Montes Claros. Mas o que eu fazia ali me preenchia muito", ela explica.

"Eu quero fazer música com a banda tocando. Não quero mais fazer música só com um produtor no computador."

Nessas sessões, ela recebeu instrumentistas variados, inclusive um para tocar Duduk, flauta indiana, que dá o tom também em "Numa Ilha".

Entre os presentes, estava a cantora Luiza Lian, com quem Marina fez quatro músicas. "Não terminamos nenhuma, mas quatro músicas fodas. Temos um processo ainda de se encontrar. Vai sair. Eu gosto de ir para brincar e ver o que pode sair desse encontro."

Marina revela que o álbum está pronto, mas ela quer pegar mais dois meses, após encerrar a turnê de 'Vício Inerente' para burilar o novo trabalho e deixar a porta aberta para novas composições entrarem. Tudo num ritmo diferente do álbum anterior, quando ela diz ter sido influenciada pela cidade grande.