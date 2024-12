Fãs defendem camisa do Iron Maiden: 'É tipo time de futebol, precisa ter'

Ninguém sabe ao certo quem começou. Mas é indiscutível que poucas coisas representam tanto a cultura do heavy metal quanto as camisetas de banda. E as mais icônicas, é claro, são as do Iron Maiden, que se apresenta na sexta (6) e no sábado (7), no Allianz Parque, em São Paulo.

O que rolou

Diferentemente de outras bandas de metal, cujos shows costumam reunir público usando camisas de outros representantes do gênero, em um show do Iron Maiden a indumentária é 100% referente à Donzela de Ferro. A única diferença está nos modelos: da tradicional t-shirt preta a vestidos, passando por mangas customizadas com lantejoulas e em formato de top. Quase todas com o mascote Eddie The Head como protagonista.

Neto Canella veio ao show usando uma camisa que comprou na passagem do grupo pelo Brasil em 2008, na turnê "Somewhere Back in Time". É a mais antiga dele, que tem da coleção de 12 modelos — todas compradas durante espetáculos no Brasil.