The Town tem noite punk com Green Day, Iggy Pop e Sex Pistols incompleto

O festival The Town, irmão paulistano do carioca Rock in Rio, anunciou as principais atrações de sua segunda noite, no dia 7 de setembro de 2025. Na chamada "noite punk" se apresentam Green Day e Sex Pistols, no palco Skyline, e Iggy Pop e Pitty, no palco The One.

O que vai rolar

O Autódromo de Interlagos receberá Green Day, trio formado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool. A organização promete um show recheado de hits, como "American Idiot", "Boulevard of Broken Dreams", "Wake Me Up When September Ends" e "21 Guns", além de músicas de seu mais recente álbum, "Saviors" (2024).