Não é sertanejo! Veja quem está no topo das mais tocadas no YouTube em 2024

O Brasil mudou bastante de 2023 para 2024. Pelo menos no que diz respeito aos vídeos musicais mais vistos no YouTube neste ano. Sim, os artistas brasileiros continuam dominando a lista de Top Músicas, mas o sertanejo, que ocupava o topo mais oito posições do ranking em 2023, perdeu cinco lugares, inclusive o primeiro.

Quem são os mais vistos

A lista deste ano apresenta uma maior diversidade de gêneros em comparação com a do ano passado, que era dominada pelo ritmo sertanejo. Em 2024, o ranking acaba revelando que o gosto musical ficou mais plural.

A música "THE BOX MEDLEY FUNK 2", do produtor The Box, levou o funk para o topo do ranking. O videoclipe que une THE BOX, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto e MC Laranjinha acumula mais de 260 milhões de visualizações, combinando elementos do funk clássico com o atual. Veja abaixo: