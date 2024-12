Entre novela e música, Sofia Malta faz pop com pitada de brega funk; ouça

"É uma música meio brega, meio pagodão baiano, brega funk. Gêneros com os quais eu me identifico. Você escuta e não fica parado", analisou a cantora, que é atriz por formação e já rodou o Brasil em peças de teatro, fez filmes e até novela da Rede Globo ("Um Lugar ao Sol", 2022).

E ninguém ficou parado, mesmo. Na cabine do estúdio, o jurado e produtor Dudu Marote e os apresentadores Larissa Luz e Arape Malik se jogaram no gingado de Sofia - que ainda teve uma forcinha do acaso.

"Música é mistério. Música é mágica. E aconteceu uma mágica agora", sugeriu Dudu, no intervalo da apresentação de Sofia. "Conforme eu abria base, eu tinha esquecido a sua voz aberta. De repente, veio a surpresa: a música cresceu. A sua voz nessa música tem que ser dobrada. Foi uma surpresa e vamos continuar assim".

Sofia Malta nos bastidores da semifinal de Toca Revela, o Reality Imagem: Victor Takayama/UOL

Ao final da apresentação, com Dudu rasgando elogios à performance, Sofia refletiu sobre o trabalho na música, que vem desenvolvendo em paralelo a sua carreira de atriz.

"Artista independente está sempre tentado a desistir, então um feedback positivo de uma pessoa como Dudu fortalece muito. Só isso já é um sinal de que está no caminho" comentou a cantora, que lançou este ano seu EP de estreia, "Não Vim no Mundo Pra Ser Pedra", produzido pelo conterrâneo Luccas Maia.