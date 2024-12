Do Pará, Malu Guedelha tem música ensolarada refinada por Dudu Marote; ouça

"Vocês hoje, talvez contaminados porque estão em São Paulo, [apresentaram] essa versão quase como um remix da música. Eu já escuto uma batida bem na frente, bem dançante", disse. "E eu confronto com aquela Malu tocando voz e violão, tocando um pouquinho menos rápido, que eu sentia no fundo do coração, essa coisa que ficava apaixonado."

Dudu, então, pediu para a dupla deixar a música mais lenta, ajustando os refrões para a música ganhar groove — momento em que o público pode ver a magia do trabalho no estúdio, quando uma canção é refinada ao vivo por um mestre da produção.

Malu Guedelha nos bastidores da semifinal de Toca Revela, o Reality Imagem: Victor Takayama/UOL

Malu, então, aproveitou para resgatar o que vem fazendo desde que se lançou em carreira solo em 2023, com o disco "Fagulha". Desde então, tem rodado por alguns dos principais festivais do Pará, como o Se Rasgum, e experimentado mais no pop e na música brasileira. Seu trabalho mais recente, "Canção de Um Olhar Pra Ser Morar", é puxado no bolero.

"A sugestão de trazer o refrão pro meio da música foi algo que fez todo sentido", comenta Malu, avaliando sua atuação como positiva. "Gostei muito da apresentação. Eu estava nervosa, mas dei o melhor de mim."



Acompanhe as redes sociais do reality e todas as notícias do Toca Revela - O Reality. Os novos episódios estão no ar às terças e quintas, às 18h.