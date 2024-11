Reality do TOCA revela talentos: 'não só artistas, mas toda uma cultura'

Primeiro reality musical voltado para as redes sociais, o TOCA Revela soma mais de 15 milhões de visualizações apenas no Instagram, unindo tribos das mais diversas — do funk ao pop, passando pelo pagodão baiano e a MPB. E usou o poder das comunidades virtuais para impulsionar artistas como Sulamita Caetano, do interior de São Paulo, desclassificada no 5º episódio e que há mais de 10 anos espalha a palavra do sertanejo pelo interior de São Paulo.

Sulamita Caetano mostrou suas composições no sertanejo no TOCA Revela, o Reality Imagem: Divulgação

"Cresci acompanhando muitos realities na TV e acredito que sejam os programas que mais abrem portas para cantores e compositores no anonimato", comenta a cantora e violeira, que soma mais de 100 mil visualizações em suas plataformas.

Naieme, desclassificada no 3º episódio, é outra que possui longa e virtuosa trajetória artística. Com uma música que transborda ancestralidade, a paraense já se apresentou em festivais de grande porte, como Se Rasgum, Psica, Porto Musical e Rock The Mountain. E entrou no TOCA Releva justamente para mostrar a potência da sua terra natal.

"A gente tem muita história, a gente tem muita memória, muita musicalidade para contribuir com tudo. E eu acho que um reality só tem a ganhar quando coloca artistas do Norte, artistas do Nordeste, que tem a sua musicalidade mais diferenciada", diz a cantora, que engajou muita gente durante sua permanência no programa.