Musa das Diretas Já, Fafá de Belém já 'levou porrada de tudo que é lado'

Justamente por conta desse senso crítico é que Fafá se levantou no início deste ano contra o Rock in Rio 2024 pela falta de representatividade do Norte no line-up. "O Dia Brasil sem ninguém da Amazônia me deu o mesmo gatilho de quando eu vi ano passado alguns fóruns em Nova York falando de Amazônia sem nenhum amazonense pensante, (...) era uma elite branca paulista, completamente Faria Lima."

Ela também lembra como, após dez anos sem produzir álbuns, voltou à ativa ao ser apresentada à composição de "Meu Coração É Brega", que virou um "ícone". "Fui tomada por uma emoção. voltei pra minha infância, pro cheiro de manga em Belém, pro colorido, para a leveza, pra gente gostar de dançar", lembra. "Eu tive uma crise de choro". O disco ficou pronto em 2 dias.

Anos de Rock'n Roll: 'Termino show sem saber se eu sou eu ou se sou o Ozzy'

Fafá também comentou sobre o universo do rock'n'roll, ao qual se dedica há algum tempo. A cantora revisitou clássicos no projeto "On the Rock'n Roll".