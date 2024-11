Do Rio para zona leste de SP: Cartola teve bar na Vila Formosa

Marcelo, que na época tinha 14 anos, conta que o lugar lotava de carros e atraía muitos universitários e gente que percorria quilômetros para ouvir o samba do morro. Para ele, o sucesso do disco de Cartola, lançado em março de 1974, fez o som ecoar e trouxe para o sambista um público novo.

Mas a rotina para fazer o Zicartola acontecer aos finais de semana era puxada. Marcelo relembra que Cartola e dona Zica embarcavam no Expresso de Prata no Rio na quinta-feira à noite para estarem sexta-feira de manhã em São Paulo. No fim do domingo eles voltavam para o Rio.

Eles tinham muitos compromissos e com o sucesso do disco a agenda ficou ainda mais apertada, não tinham como morar aqui, mas em São Paulo meu pai fazia questão de levá-los onde fossem com seu Itamaraty. Marcelo

Cartola e Dona Zica tocaram o bar ao lado dos sócios Joca e Marília até 1976, mas a distância e os compromissos que só aumentaram depois do sucesso do primeiro álbum tornaram o Zicartola paulistano impraticável. Hoje o endereço carrega uma placa que não deixa os moradores esquecerem que aquela esquina tem história e, apesar das constantes ameaças da especulação imobiliária na região, o prédio segue firme e forte com uma padaria onde ainda é possível encontrar antigos frequentadores do Zicartola.

Vai lá, vai lá