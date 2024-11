Kalaf Epalanga fala de Kuduro e Brasil: 'Nosso tambor é o mesmo'

Formado em 2006, o coletivo liderado por Branko, Riot, Conductor e Kalaf Epalanga, mais tarde com Blaya nos vocais, ganhou destaque com hits como "Kalemba (Wegue Wegue)" e "Sound of Kuduro", colaborando com nomes como M.I.A.

Sua energia única conquistou palcos de festivais como Glastonbury e Coachella, tornando o Buraka um ícone da fusão entre culturas africanas e europeias.

Atualmente com a banda em hiato, o músico deixou no ar a possibilidade de um retorno futuro do grupo que popularizou o kuduro.

"Faz parte da cultura musical os regressos", disse.