'Use uma armadura': líder do Manowar, Joey DeMaio fala da turnê pelo Brasil

Conversar com Joey DeMaio, baixista e líder da banda americana Manowar, é ter a absoluta certeza de que as músicas do quarteto são realmente compostas por ele. Simpático e bastante empolgado, ele enfatiza praticamente todos os diálogos com frases de efeito que claramente poderiam fazer parte das letras do grupo, reforçando todo o poder do heavy metal. Mas, se tem uma coisa que ele faz questão de ressaltar é, de fato, o seu amor incondicional pelo Brasil.

O que ele disse

"Quem já esteve no Brasil sabe que muitos países deviam aprender uma lição com vocês. Um povo receptivo, amigável, com uma energia linda", afirmou o músico, em entrevista a Toca. E, justamente por isso, agora no final deste mês, o Manowar retorna aos palcos brasileiros, praticamente um ano depois de sua apresentação única em São Paulo.