Com álbum poderoso, BenzaDeus mostra nova cara do pagode

O grupo BenzaDeus lançou seu mais novo projeto, "BenzaDeus - Ao Vivo no Brazólia", marcando um momento especial na trajetória da banda. Gravado na icônica casa de shows Brazólia, em Brasília, o álbum celebra a conexão do grupo com suas raízes e destaca sua proposta de inovação no pagode. O projeto reforça a identidade autoral e sua contribuição para manter o gênero vivo e relevante.

Apadrinhado por Jorge Farias, fundador do Grupo Menos É Mais, e gerenciado pela Bem Dito Produções, o BenzaDeus vem conquistando espaço desde 2021. Lançado oficialmente com o DVD "Benza Em Brasa" (2023), o grupo já acumula mais de 16 milhões de streams e é destaque nas principais playlists de pagode. Agora, com o novo álbum, a banda reforça seu compromisso com a música autoral, lançando faixas inéditas como "Arzin no 16" e resgatando composições próprias que já conquistaram o público nos shows.

BenzaDeus vem de Brasília, uma cidade que, ao contrário do que muitos pensam, é um celeiro pulsante da música preta brasileira. Do rap, com nomes como Câmbio Negro e GOG, ao samba, com grupos como Amor Maior, Fala Comigo e Menos é Mais, a capital se destaca pela diversidade e qualidade musical.