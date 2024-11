Ela foi a todas as 17 edições do Caldas Country: 'Até grávida de risco'

Janaína Almeida, funcionária pública de Caldas Novas (GO), é presença garantida em todas as 17 edições do Caldas Country Festival.

Moradora da cidade e fã incondicional de Jorge e Mateus, que já se apresentaram no festival 16 vezes, ela acompanha cada show da dupla de perto. "Eu espero o ano inteiro por Jorge e Mateus", conta em entrevista para TOCA enquanto assistia ao show na grade.

Nem mesmo uma gravidez de risco, em 2012, foi capaz de afastá-la do festival. "Contrariei meu médico, a minha mãe, o pai do meu filho e vim grávida. Fiquei sentada na frente, porque não podia ficar em pé, eu vim de cadeira de rodas."