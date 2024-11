'Corra para o Senhor': Luciano Camargo grava seu primeiro DVD gospel

"A Bíblia diz que mulheres tocavam pandeiro enquanto atravessavam o mar Vermelho e que Davi tocava harpa e fazia música desde cedo. Ele era um produtor", afirma o sertanejo Luciano Camargo, 51, que está no processo de gravação de seu primeiro DVD gospel, "Unidos pela Fé".

Primeir trabalho solo

Após 30 anos de parceria com o irmão Zezé di Camargo, 62, o cantor grava nesta quarta-feira (13) seu primeiro trabalho solo —e gospel. A gravação acontecerá no Qualistage, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, com participação de Maria Marçal, Mattos Nascimento e da dupla César Menotti e Fabiano.

Luciano explica que juntar a música secular com o gospel é uma continuidade de sua carreira. Em conversa com Splash, ele diz que segue sendo cristão antes e após cada show, mas diz estar bem também com seu lado secular.