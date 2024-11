Gop Tun: festival de eletrônica anuncia cantor sírio refugiado; veja lineup

A partir das primeiras festas a gente criou esse conceito de ocupar lugares diferentes: uma estufa de plantas em Pinheiros, Centro de Cultura Judaica, Club Homs, Clube Piratininga. Rodamos São Paulo inteira. Inauguramos o espaço Nos Trilhos, tocamos na Fabriqueta, ambos no Brás. Quando a Gup Tun cresceu, começamos a pegar lugares que estavam em ruínas e arrumar de ponta a ponta: banheiros, iluminação, cortar a grama.

O ápice disso foi o Festival Dekmantel no Jockey Club, que estava havia três anos sem receber shows em decorrência de reclamações da vizinhança. Em 2018, fizemos no Playcenter, que não fazia algo parecido há muito tempo. Tinha cinco metros de mato. Passamos 50 dias limpando o lugar e convencemos a vizinhança sobre a revitalização e segurança que o Playcenter ganharia com o festival.

Como é a participação do selo na Gop Tun?

A gente sempre focou em trazer produtores locais aqui do Brasil para trabalhar em colaboração com artistas internacionais. Ajudar no intercâmbio, sabe? Na pandemia, as fábricas de discos fecharam e viramos um selo de lançamentos digitais. Ano passado lançamos cerca de 15 discos.

Quais são as novidades do Gop Tun Festival 2025?

Nesta 4ª edição teremos dois dias de festival no fim de semana pré-feriado. Se somarmos os dois dias teremos quase 24 horas de festa.