Anitta, Joelma, Seu Jorge, Planet Hemp e Letrux foram algumas das atrações que se apresentaram neste domingo (10), no Rock the Mountain 2024, festival que volta a acontecer em Petrópolis (RJ) no próximo fim de semana, com ingressos esgotados. Veja abaixo fotos das principais apresentações do terceiro dia do evento.

BaianaSystem

A apresentação de BaianaSystem no domingo (10), no Rock the Mountain Imagem: Jorge Porci/Divulgação