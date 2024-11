Afropunk 2024 termina com público de todo o Brasil e turistas de 21 países

No show de Lianne La Havas, o som parou por quase 20 minutos, e a artista se retirou do palco para que a situação fosse regularizada. No show de Ebony, houve um problema parecido. A artista também precisou esperar para retomar seu show.

Algumas pessoas reclamaram da demora na resolução do problema, pois isso consequentemente atrasaria os outros shows do lineup. Após quase 25 minutos, Lianne voltou ao palco e foi recebida com aplausos.

Liniker e Lianne Las Havas se apresentam no Afropunk no domingo (10), em Salvador Imagem: @mateusORoss/Divulgação

Liniker subiu ao palco minutos depois. As duas performaram uma música internacional juntas, e a artista convidada se despediu, deixando o público chateado, pois esperavam que ela cantasse alguma música solo. Uma fã que estava à espera de Liniker se disse decepcionada.

Após 10 minutos da saída de Lianne, foi a vez de Fat Familly se apresentar cantando músicas do saudoso Tim Maia. A família, que é querida por todo o Brasil, levou o público ao delírio.

Quase no final do show, o público reclamou do volume do som, que diminuiu bastante ainda no show do Fat Family. Diferentemente dos últimos dois problemas, em que o som parou totalmente, neste caso, apenas o volume teve problema, porém, nada que deixasse a galera pra baixo. O grupo se despediu após uma hora de show com todos em êxtase.