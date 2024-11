Vai começar o Toca Revela, e Larissa Luz avisa: 'Oportunidade valiosa'

Adorei o convite porque mistura duas vertentes da minha vida: apresentadora e musicista. Larissa Luz

Larissa também falou sobre o prêmio do reality, que não é em dinheiro, mas a gravação de um EP. "Uma agenda de Dudu Marote é luxo. Dudu tem uma experiência grande de mercado, um currículo extenso com pessoas de vários gêneros, tem muita coisa a acrescentar, somar. Esse capital é inestimável, a gente não consegue nem mensurar."

A artista diz que "foi descoberta pela música" e costumava cantar desde criança —tendo tudo registrado em vídeo. "Desde pequena tinha uma relação com a música", lembra. "Era locutora, cantora... Amava imitar as pessoas. Com 14, 15 anos, entrei em um grupo teatral de Salvador."

Ara Ketu é rock'n'roll

Antes da carreira de cantora solo, atriz e apresentadora, Larissa Luz foi vocalista da banda de axé Ara Ketu, entre 2007 e 2012. Detalhe: ela foi a única mulher a atuar até hoje. "Foi um ato de coragem", avalia Zé Luiz sobre a experiência dela, que passou também pelos grupos Lucy in the Sky e Egrégoras.

"Eu tremia muito", lembra a artista sobre o primeiro dia no Ara Ketu. "O fato de ser jovem me deu o frescor da coragem (...) Sempre fui destemida pra caramba, era rebelde. Estava sempre causando e querendo mudar as coisas de lugar".