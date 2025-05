Morre Nana Caymmi, uma das maiores vozes da música popular brasileira

Nana Caymmi nasceu em abril de 1941. Filha do compositor Dorival Caymmi e da cantora Stella Maris, ela seguiu os passos da família e construiu uma das carreiras mais bem-sucedidas da música popular brasileira.

Primeiro trabalho foi em 1960, quando gravou "Acalanto", para um LP do pai. A música foi composta por Dori para ser uma canção de ninar à filha. No mesmo ano, ela assinou com a TV Tupi e passou a se apresentar no programa "Sucessos Musicais". A artista também se apresentou ao lado do irmão Dori no programa "A Canção de Nana".

Da estreia ao disco 'Nana, Tom, Vinícius'

Cantora gravou o primeiro disco, intitulado "Nana", em 1963. No ano seguinte, ela participou do álbum "Caymmi visita Tom e leva seus filhos Nana, Dori e Danilo". O projeto se transformou em um clássico da MPB.

Venceu a fase nacional do 1º Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro, com a música "Saveiros" (Dori Caymmi e Nelson Motta). Em entrevista ao documentário "Noites de Festival", a artista falou sobre as vaias que recebeu na ocasião.