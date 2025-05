'Não se esqueça de mim': Nana Caymmi estrelou festivais e foi trilha na TV

Em entrevistas, ela se dizia apaixonada pelas músicas do pai, que considerava um dos maiores compositores brasileiros. Para Nana, não poderia se pensar em música brasileira sem compositores como Dorival, Noel Rosa e Ary Barroso. Mas a cantora não se restringiu apenas a essa influência paterna. Nana gostava de transitar entre célebres compositores e novos autores.

Nana e Gilberto Gil

Ainda na década de 1960, a cantora teve outros momentos marcantes, como a participação nos festejados festivais de música. Em 1966, ela venceu a etapa nacional do I Festival Internacional da Canção, no Rio, cantando "Saveiros", de Dori e Nelson Motta. Em 1967, já casada com Gilberto Gil, seu segundo marido, defendeu a canção "Bom Dia", composta por ela e Gil, no histórico 3º Festival de Música Brasileira, na TV Record.

Gil e Nana ficaram juntos até 1969, quando o músico precisou se exilar na Inglaterra, por sofrer perseguição da ditadura no Brasil, e ela não pôde seguir com ele para fora do país com seus três filhos pequenos, frutos de seu primeiro casamento.

Entre final dos anos 1960 e meados dos anos 1970, a cantora fortaleceu seu nome no exterior, em shows realizados nos países vizinhos, principalmente na Argentina. De volta ao mercado brasileiro, lançou outros discos importantes, como "Nana Caymmi", de 1975, com canções de Fernando Brant e Milton Nascimento ("Ponta de Areia"), Toninho Horta ("Beijo Partido"), Dorival Caymmi ("Só Louco" e "Saudade"), entre outros; "Voz e Suor", de 83, gravado em parceria com o pianista César Camargo Mariano; o ao vivo "Só Louco", com Wagner Tiso, de 89; e "Bolero", de 93.