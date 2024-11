'Minha escola foi a rua': Thais Macedo exalta as mulheres no pagode

Imagem do projeto da cantora Thais Macedo, "Resenha das Minas 2" Imagem: Divulgação

Sobre 'Resenha das Minas'

A artista afirma que a diferença do cenário musical para homens e para mulheres não acontece apenas em relação a espaço, mas também na parte financeira. Apesar disso, o disco surge de forma despretensiosa e traz um resgate da sua origem familiar musical. Trazendo um ambiente leve, festeiro, colocando mulheres na roda cantando pagodes marcantes.

Com o sucesso do primeiro volume, o volume dois veio com uma estruturação maior com parceiros e também incluindo novos Pot-pourris de clássicos como "Eu Vacilei/Estrela da Paz" e a faixa inédita "Fuso Horário". Com mais de 30 milhões de players, o álbum vem se tornando um divisor de águas na sua carreira, mesmo ter surgido de forma despretensiosa trouxe a verdadeira energia do pagode que é a definição clara das reuniões de amigos cantando samba!

"Mulheres como Tia Ciata, Dona Ivone Lara e Clementina de Jesus quebraram muitas barreiras para que o 'Resenhas das Minas' existisse hoje! Temos uma falta de presença feminina no pagode a partir dos anos 2000, era muito menor do que a presença dos homens. Sinto que o projeto foi um desafio importante para nós, mulheres no samba!"