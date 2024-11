Henrique Portugal vê 'inversão social' na música: 'As comunidades mandam'

Existe atualmente uma "inversão" da pirâmide de decisão do cenário musical, diz Henrique, na qual as classes C e D começam a definir o que as classes A e B consomem. "Na verdade sempre teve essa inversão, de uma forma meio escondida. Hoje está escancarada", acrescenta Bebé Salvego.

Além da regionalidade, outro papel importante na cultura musical brasileira é o do beatmaker, avalia. "Ele é considerado compositor, porque é tão importante quanto quem faz a letra", diz. "Há nem uma, nem duas, nem três músicas do Skank que nasceram de um bit que o Haroldo [Ferretti] levou pro estúdio".

A mixagem e a música eletrônica também ganham espaço nessa equação. "Hoje, músico não pode ser só artista, tem que ser múltiplo para inovar", diz.

Dos escritórios ao Skank

Henrique Portugal também lembrou, na entrevista, o início de sua carreira como músico. O artista trabalhava em uma multinacional antes de entrar profissionalmente no ramo musical —trocando os ternos de uso diário por bermudas e boné virado pra trás.

De uma banda inicial com Samuel Rosa, nasceu o Skank, em 1991. Mas, antes disso, Henrique chegou a gravar três discos do Sepultura. "No final da história, eu gosto de música. Toco desde os cinco anos. Eu era analista de sistema, economista e larguei tudo para realizar meu sonho de ser artista —e não me arrependo de absolutamente nada", diz.