Dicas de shows? Smashing Pumpkins, Pabllo Vittar e festival punk são opções

A curta passagem da banda The Smashing Pumpkins pelo Brasil, um festival punk e um show de Pabllo Vittar estão entre as principais atrações deste final de semana.

Dicas de shows

Os Pumpkins, liderados pelo cantor e guitarrista Billy Corgan, eram tão esperados no Brasil que esgotaram rapidinho os ingressos para o show em São Paulo, no domingo. Antes, na sexta, tocam em Brasília, ainda com entradas disponíveis. Conhecido pelos hits "1979" e "Tonight, Tonight", dois clássicos do rock dos anos 1990, The Smashing Pumpkins veio ao Brasil pela primeira vez em 1996, no auge da carreira, e tocou na última noite do festival Hollywood Rock. A partir daí conseguiu uma legião de fãs por aqui.

Face to Face, A Wilhelm Scream e Zebrahead são os nomes internacionais do We Are One Tour, festival itinerante que passa por Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte respectivamente na sexta, sábado e domingo. Com foco no punk e suas variantes, o evento tem ainda no line-up, em São Paulo, as bandas nacionais Garage Fuzz, Under Influence e The Mönic.