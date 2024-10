Henrique Portugal: 'Minha música começou muito antes do Skank e continuará'

Henrique Portugal, ex-tecladista do Skank, foi o convidado da semana em No Tom, programa de Toca com Zé Luiz e Bebé Salvego, e relembrou o início de sua carreira como músico. Ele trabalhava em uma multinacional, quando decidiu trocar os ternos de uso diário por bermudas e boné virado pra trás.

Como começou

De uma banda inicial com Samuel Rosa, nasceu o Skank, em 1991. Mas, antes disso, Henrique chegou a gravar três discos do Sepultura. "No final da história, eu gosto de música. Toco desde os cinco anos. Eu era analista de sistema, economista e larguei tudo para realizar meu sonho de ser artista —e não me arrependo de absolutamente nada", diz.