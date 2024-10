Thaeme diz que dupla com 'novo Thiago' tinha tudo para dar errado: 'Raro'

Thaeme Mariôto e Guilherme "Thiago" Bertoldo, da dupla Thaeme e Thiago, contaram ao No Tom, programa de Toca apresentado por Zé Luiz e Bebé Salvego, sobre o seu primeiro contato com a música até à união no duo.

Ainda cedo, a cantora começou a cantar na igreja e despertou sua paixão para a música —em especial, pelo sertanejo, que ouvia muito em casa. Ela também diz que seu primeiro contato com a música foi ouvindo Sandy e Junior. "Escutava e achava muito legal. Tinha 5 anos, mas lembro perfeitamente bem".

Thiago, por sua vez, começou a "brincar de música" ainda criança, e após crescer no meio artístico, substituiu Thiago Servo na dupla em 2013. "Nunca tive outra coisa na minha vida, tipo: 'quero ser bombeiro, quero ser médico'. Sempre foi música a vida inteira", lembra.