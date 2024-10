Réveillon no Rio terá shows de Anitta, Ivete, Caetano e Bethânia

A principal festa acontecerá em Copacabana, seguindo a tradição. A Praia de Copacabana receberá 20 torres de som e dois palcos: Rio (em frente ao hotel Copacabana Palace), para celebrar a diversidade da música brasileira, e o Pra Sambar.

O espetáculo de fogos, com duração de 12 minutos, contará com dez balsas em Copacabana e outras três no Flamengo. Estão previstas queimas de fogos na Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, mas no alto dos hotéis, e não na praia. Os demais locais onde estão previstos palcos para festejar a chegada de 2025 são: Praia do Flamengo, Praia de Ramos, Parque Madureira, Penha, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Bangu, Inhoaíba, Praia de Sepetiba e Barra de Guaratiba.

Com o anúncio, Caetano Veloso e Maria Bethânia voltarão com turnê para o Rio de Janeiro. Os irmãos fizeram quatro shows em agosto na Farmasi Arena, no Rio. Agora, voltam à cidade com apresentação gratuita.

No ano passado, 12 palcos e 12 balsas espalhadas pela cidade reuniram cinco milhões de pessoas, segundo informações da Riotur. Só na orla de Copacabana, 2,5 milhões de pessoas se reuniram, além de 30 mil pessoas em sete navios de cruzeiro. A movimentação econômica foi de R$ 3 bilhões.

Splash entrou em contato com a Riotur, responsável pela organização do Réveillon, para obter mais informações. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.