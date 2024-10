Mulú e Maria Maud fazem versão funk com hit de Lana del Rey

Após versão funk de Lana Del Rey, Mulú conversa com Maria Maud

Durante uma pausa nas gravações da versão funk de "Summertime Sadness", de Lana Del Rey, o produtor Mulú conversou com a cantora e atriz Maria Maud sobre a música. "Sempre quando eu tive o coração partido, sempre escutei muito. Sofrência, a diferença agora é a sofrência mais Brasil", diz no primeiro episódio do projeto MulúBeats Sessions.