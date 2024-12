Pneu imortal? Solução milagrosa vendida online pode deixá-lo em apuros

O avanço da tecnologia automotiva continua trazendo inovações surpreendentes, mas nem sempre confiáveis. Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra uma técnica para deixar o pneu do carro indestrutível. Com a colocação de uma manta colada no interior do composto, furos e rasgos seriam absorvidos de forma que ele nunca esvazie.

Seria o fim das borracharias como as conhecemos? O UOL Carros procurou especialistas para saber se este tipo de produto, importado da China em sites de venda online, realmente funciona.