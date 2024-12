Leão: Record desrespeita público ao escolher o substituto do Hora do Faro

Quem tinha esse hábito de ver um programa alegre, é um programa divertido com apresentador bacana e tal, e de repente tira isso e põe uma sessão de cinema, assim como qualquer coisa tá bom. Acho que é um desrespeito ao telespectador, um desrespeito ao apresentador. Porque fica assim, ah, qualquer coisa no lugar dele tá bom. Então tomara, eu torço para que o Rodrigo Faro se dê muito bem lá no SBT. Que ele realmente faça um programa, que seja bacana.

Leão Lobo

Leão seguiu suas críticas à emissora afirmando que a Record parece ter preguiça em fazer televisão, e que tem gente demais da igreja e pouca gente de televisão.

Parece que é uma preguiça de fazer televisão, né? Acho que tem gente demais da igreja na Record e pouca gente de televisão. Eles parecem que estão brincando de fazer televisão, não tem vontade de fazer televisão. E a gente que ama televisão, a gente que viveu a vida inteira na televisão e como um espectador da televisão, a gente se sente meio ofendido mesmo quando vem uma coisa dessas.

Pior que os filmes que a Record exibe são sempre péssimos, né? Aqueles filmes de monstro, filmes de violência, nunca é nada bacana. A Sessão da Tarde, por exemplo, você pode até criticar que já deu, etc. Mas a Sessão da Tarde tem filmes românticos, tem filmes que falam do coração e tal. A Record não, é sempre umas coisas violentas, umas coisas bobas. Nada a ver com o cristianismo que eles pregam.

Então acho um desserviço à televisão brasileira, uma rede como a Record, colocar uma sessão de cinema no domingo à tarde para substituir o Hora do Faro. Realmente péssima, péssima ideia. A gente ficava imaginando: 'ah, vai sair o Faro, mas vem um grande apresentador pro lugar, vão fazer um programa novo'. Não, parece que eles têm preguiça, tudo que eles fazem parece filhote do Domingo Espetacular, e aí quando não, a sessão de cinema. Isso é fácil, comprar em enlatado e botar lá. É muito ruim isso, muito ruim para a televisão em geral. Péssimo.

Leão Lobo

