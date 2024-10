Teste em ponto de ônibus e choro no Corujão uniram Salgadinho e Katinguelê

Nessa época, o caso se tornou notório e o cantor sofreu ameaças que o impediram de dar entrevistas sobre o ocorrido —aumentando as especulações.

A fuga de sua mãe, inclusive, ocorreu durante uma reportagem do Fantástico (Globo) sobre o caso. "As duas pessoas que estavam com minha mãe no cativeiro foram assistir. Ela percebeu e pulou, saiu correndo. Já tinha uma viatura da PM passando. Prenderam 16 pessoas na época, e só 3 foram condenadas. Depois disso, passei a maior represália. Me ligavam dizendo: 'A gente sabe onde você vai tocar, vamos te buscar'. E passei a andar com segurança comigo."

O "choque" o fez acreditar que se resguardar e mudar sua postura era a melhor decisão.

