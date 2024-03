Rodriguinho quebra silêncio sobre fim de amizade com Salgadinho: 'Chateado'

Limpa no Instagram. Após sair do confinamento, Rodriguinho fez uma limpa em seu Instagram e, com isso, rompeu a amizade de mais de 35 anos com Salgadinho, que havia o criticado enquanto estava na casa Big Brother.

Briga com a esposa. Em fevereiro, antes de Rodriguinho sair do BBB, Salgadinho brigou com Bruna Amaral, esposa do pagodeiro, que o chamou de "cara de pau" devido a suas críticas ao comportamento do amigo no reality.

"Eu realmente espero que você não tenha a cara de pau de vir na minha casa depois desses comentários todos. E muito menos de se fazer de 'amigo do meu marido. Obrigada!", comentou Amaral, sobre Salgadinho.

"Me arrependo sim". Na entrevista com O Globo, Rodriguinho disse que se arrepende de suas atitudes polêmicas no Big Brother, afirmando: "Tem algumas coisas que eu falei ali que eu não tive consciência do que ia gerar aqui fora. Agora, lidando com isso com mais clareza eu entendo que poderia ter sido diferente".